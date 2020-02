FLÓRIDA: Prefeito anuncia reajuste salarial e aumento no vale alimentação dos servidores

O prefeito Wilson Fróio Júnior esteve reunido na última quarta-feira (12) com representantes de diversos setores da Prefeitura Municipal para tratar sobre a reposição salarial do funcionalismo público municipal. Participou também da reunião o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, Vagner de Jesus Machado.

Na reunião o prefeito Fróio explicou que a Prefeitura Municipal tem um valor de mais de R$ 1 milhão para pagar somente este ano de precários trabalhistas.



Ressaltou ainda que após estudos junto ao setor financeiro da Prefeitura, sendo conversado com os representantes dos funcionários onde chegou-se ao índice que se poderia garantir de reajuste para o funcionalismo.

Desta forma o prefeito Fróio confirmou de imediato o reajuste salarial do percentual de 7,5% para todo o funcionalismo público municipal já a partir do próximo pagamento. Ainda o prefeito concedeu um aumento no valor de R$ 60,00 para o vale-alimentação do funcionalismo municipal passando dos atuais R$ 320,00 para R$ 380,00.

Agora a Prefeitura Municipal irá enviar um Projeto de Lei para a Câmara Municipal visando a aprovação dos vereadores e assim garantir de imediato os novos valores.

O prefeito Fróio destacou que este reajuste salarial também atende pedido dos vereadores e agradeceu todos os funcionários, ressaltando a disposição de sempre garantir a valorização da categoria.