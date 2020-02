Morre a jovem que teve quase 60% do corpo queimado ao tentar acender fogão improvisado

Faleceu na madrugada de hoje quarta-feira Camila Aparecida Merigio, de 24 anos, que no último dia 9 deste mês teve cerca de 60% do corpo queimado em acidente doméstico em Paulicéia.

Na época, apurou-se que a vítima preparava o jantar num fogão improvisado formado por dois tijolos que se encontravam em cima da pia da cozinha. No momento que tentava acender o fogo com álcool o recipiente explodiu.

Camila foi trazida para o Pronto Atendimento de Panorama com queimaduras de 3° grau.

Na época se apurou que as chamas atingiram a cabeça, face, pescoço, braços, tórax, abdômen e regiões abaixo da cintura.

Os atendimentos iniciais foram realizados pelos Pronto Atendimentos de Paulicéia e Panorama.

Camila foi transferida para o HR de Presidente Prudente onde foi transferida com ambulância UTI para Catanduva S.P., pelo que checamos a paciente sofria de bronquite e asma.

No momento do acidente Camila teria inalado muita fumaça. Ajuntando seu histórico de vulnerabilidade causado pela bronquite asma e a intensa inalação de poluentes isso a deixou mais suscetível a infecções e problemas com o funcionamento dos pulmões. Nas últimas horas entubada chegou a ter febre de 42 graus.

O óbito foi confirmado agora de madrugada por Adriano esposo de Camila.

Após o trágico episódio muitas pessoas sensibilizadas pelo ocorrido e pela situação de necessidade da família realizaram campanhas onde foram arrecadados diversos donativos como cestas básicas, fraldas, roupas, objetos para a cozinha e outros.

Camila deixa o esposo Adriano, os filhos, os pequenos, Breno (6 anos) e Enzo (de 6 meses).

Mais informações sobre velório e sepultamento a qualquer momento. (Fonte: Panorama Notícias)