Operação resulta na prisão de indivíduos ligados em roubo e tráfico

Após levantamento realizado pelos Setores de Inteligência das Polícias Civil e Militar, identificando indivíduos envolvidos nos últimos crimes de roubo e ligados também ao tráfico de drogas, na manhã de hoje (19), foi deflagrada a operação policial denominada “NEW DAWN” (Novo Amanhecer), referência aos roubos mais graves ocorridos durante a madrugada.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo utilizadas 21 viaturas policiais, sendo nove do GOE, seis do BAEP, três da Força Tática e três do Canil, totalizando 86 policiais envolvidos, sendo 40 policiais civis e 46 policiais militares.

Durante o cumprimento dos Mandados, foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas o investigado A. A. D. S, 39 anos, conhecido nos meios policiais e de alta periculosidade, com passagem criminal por três homicídios. Na residência foram encontradas 25 porções de cocaína, uma de crack e a importância de R$305,00 em cédulas diversas, típico do tráfico de drogas, sendo registrado o BO nº 890/2020 – Plantão Policial Assis.

Em outra busca, foi apreendido um objeto (secador de cabelos), o qual o investigado E. A. S., 19 anos, afirmou ter recebido de outros dois investigados, os quais já haviam sido identificados anteriormente pela DIG e comprovada às participações nos crimes de roubo. Até o momento não foi identificada a vítima proprietária do objeto, sendo registrado o BO 891/2020.

No imóvel do investigado R. S. N., 18 anos, foi encontrada a chave do veículo FIAT/Strada roubado, fato registrado no BO nº 106/2020 – Delegacia de Cândido Mota, ocasião em que as investigações levaram a um dos autores do referido roubo, o qual já havia sido identificado pela DIG e encaminhado a Delpol de Cândido Mota, tratando-se do indivíduo E. O. L., 24 anos, sendo registrado o BO nº 06/2020 – CPJ ASSIS. A documentação será encaminhada a congênere de Cândido Mota. (REPORTAGEM: Deinter 8 – Presidente Prudente)