SALMOURÃO: Concluída as obras de construção dos vestiários no Estádio Municipal

O prefeito Ailson José de Almeida informou que estão finalizadas as obras de construção dos vestiários no Estádio Municipal Benedito Franco de Godoy em Salmourão.

As obras foram iniciadas no mês de agosto do ano passado por uma empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Salmourão.



No mês de janeiro as obras finalizaram. A ação é mais uma conquista do prefeito Ailsinho junto ao governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O prefeito informou que o convênio assinado junto ao Governo do Estado garantiu a liberação dos recursos e a obra está orçada em R$ 115.144,20.

Com a construção dos vestiários, além de garantir um local apropriado para os atletas e também para os árbitros, dará assim melhores condições de utilização do Estádio Municipal que tem recebido grandes investimentos na atual administração municipal. Agora está sendo aguardada a inauguração oficial das obras dos vestiários do Estádio Municipal para a utilização pelos esportistas.