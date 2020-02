Polícia Civil recupera mais de R$ 59 mil desviados de Câmara

A Polícia Civil conseguiu recuperar mais de R$ 59 mil que haviam sido desviados de uma conta da Câmara Municipal de Monte Castelo (SP) através de um golpe virtual que envolveu a suspeita de hackeamento das operações digitais realizadas pelo Poder Legislativo. As investigações continuam para identificar o autor do desvio do dinheiro e estão sendo apurados os crimes de estelionato e de associação criminosa.

Em outubro de 2018, indivíduos ainda não identificados, por meio de uma fraude, subtraíram R$ 59.200 da Câmara Municipal. Um inquérito foi instaurado e, por meio de atividades de inteligência policial, foi identificado o destino do dinheiro e seu beneficiário, uma empresa de consultoria sediada em Brasília (DF).

Em seguida, os policiais civis conseguiram identificar o proprietário da empresa e o funcionário que sacou o dinheiro desviado da Câmara Municipal.

Questionados, em princípio, os homens alegaram desconhecer a forma como o referido montante foi parar na conta da empresa onde trabalham, mas eles acabaram convencidos a restituir o dinheiro, nesta quarta-feira (18).

Como não houve situação de flagrante, os investigados continuam em liberdade.

O dinheiro recuperado foi depositado em uma conta judicial e será restituído aos cofres públicos municipais de Monte Castelo a critério do Poder Judiciário da Comarca de Tupi Paulista.

Golpe virtual

O delegado Eliandro Renato dos Santos, responsável pelas investigações realizadas pela Polícia Civil sobre o caso, explicou que o golpe foi aplicado contra a Câmara Municipal de Monte Castelo de maneira virtual, com a suspeita de que tenha havido o “hackeamento” das operações digitais feitas pelo Poder Legislativo.

“Tudo indica, até o momento, que o dinheiro foi sacado da Câmara à revelia dos funcionários do Poder Legislativo. Tudo indica que a Câmara foi vítima do golpe virtual”, salientou Santos.

O delegado ainda frisou que a Polícia Civil suspeita de que a descoberta do golpe virtual em Monte Castelo possa representar apenas a “ponta da pirâmide” de um esquema criminoso ainda maior.

“As investigações continuam e pretendemos ir a fundo para o esclarecimento desse tipo de esquema. O mais importante até agora foi a recuperação da totalidade do desfalque ocorrido em Monte Castelo, pois se trata de dinheiro público, que deve ser usado em benefício da população”, complementou Santos. (FONTE: G1 Presidente Prudente)