Temporal causa pontos de alagamento e arrasta veículos em Osvaldo Cruz

O temporal que durou cerca de 1h30 na tarde desta quinta-feira (20) arrastou carros e alagou casas em Osvaldo Cruz.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi realizado o resgate de uma mulher e um bebê recém-nascido que estavam ilhados em uma casa na Vila Santa Helena. Além disso, dois cavalos presos em um pasto também foram resgatados pela equipe de salvamento.

Ainda conforme a corporação, os pontos de alagamentos mais críticos foram nos bairros Vila Santa Helena e Vila Esperança.

“A chuva não durou muito, mas foi bastante intensa. Não houve nenhum destelhamento, porque não teve vento, foi só o dano material. Já estamos trabalhando nestas ocorrências”, disse a coordenadora da Defesa Civil de Osvaldo Cruz, Silvana Maciel.

“Os pontos mais críticos são os que sempre alagam. São locais, inclusive, onde já colocamos placas de alerta e sinalizamos. Mesmo assim, algumas pessoas ainda tentam atravessar os locais com seus carros”, complementou.

O comerciante Marcone de Oliveira da Silva, morador da Vila Esperança, presenciou o momento em que um carro estava sendo arrastado pela correnteza na Rua Santa Augusta.

Segundo ele, para evitar que o veículo fosse levado pela chuva, as pessoas envolvidas no resgate amarraram o automóvel em outro carro para conseguir tirá-lo do ponto de alagamento.

Além disso, um cunhado de Silva conseguiu resgatar a mulher que estava dentro do veículo.

Não houve registro de pessoas feridas.

Conforme a Defesa Civil, foram registrados 45,6 milímetros de chuva em Osvaldo Cruz.

Outras cidades do Oeste Paulista também registraram chuva nesta quinta-feira (20), como Adamantina, Dracena, Inúbia Paulista, Lucélia, Parapuã, Presidente Prudente e Regente Feijó. (FONTE: G1 Presidente Prudente)