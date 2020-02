Acidente entre ônibus de trabalhadores rurais e caminhão deixa uma pessoa ferida

Um acidente do tipo colisão foi registrado na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) altura do Auto Posto Trabuco por volta das 05h30 desta sexta-feira (21), em Parapuã.

De acordo com informações obtidas pela reportagem Guia Online Parapuã através da base da Polícia Rodoviária de Adamantina, um caminhão com placas de Penápolis (SP) colidiu contra a lateral de um ônibus que conduzia trabalhadores rurais de Parapuã.

Com o impacto da colisão apenas o motorista do caminhão sofreu ferimentos de natureza desconhecida, já que o mesmo foi socorrido sem auxílio de unidades de resgate da região. Ele foi levado para atendimento em Penápolis (SP) com ajuda do seu Patrão. A cabine do caminhão ficou destruída.

Ninguém do ônibus de Parapuã se feriu, restando apenas danos materiais.

A Perícia Técnica foi acionada e deve apontar as causas do acidente. (guiaparapua.com.br)