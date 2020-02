FLÓRIDA: Falta de iluminação na área comercial e industrial continua gerando reclamação

Empresários instalados na área comercial e industrial de Flórida Paulista, localizada ao lado da via de acesso de entrada à cidade, continuam reclamando da falta de iluminação pública no local.

De acordo com empresários eles estão reclamando que em suas respectivas contas de energia elétrica tem sido cobrada a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) sem que seus imóveis estejam servidos por iluminação pública, o que demonstra possível desrespeito à Lei Municipal que instituiu a contribuição.



Também no ano passado o vereador Sidnei Gazola, chegou a questionar a Prefeitura Municipal por estar desrespeitando o teor da Lei Municipal que instituiu a Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

De acordo com a reclamação, no referido local onde se encontram instaladas várias empresas, a falta de pavimentação asfáltica e iluminação tem prejudicado os empresários e funcionários, precisando de urgentes providências por parte da administração municipal para resolver esta situação, já que no local gera empregos e renda para o município.

PREFEITURA

Nossa reportagem conversou com o prefeito Wilson Fróio Júnior que afirmou que o projeto para a implantação da iluminação pública no Distrito Industrial e Comercial está em fase final de aprovação pelos órgãos técnicos. Logo após a aprovação será implantado imediatamente.