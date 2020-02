Polícia Ambiental apreende 600 kg de carvão

Ontem (20) uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi atender uma denúncia sobre produção e armazenamento irregulares de carvão.



Ao chegar na propriedade rural em Piquerobi, foi constatada a existência de um formo para a produção de carvão que havia sido apagado há pouco tempo.



Em seu interior havia 600 kg de carvão. Em contato com o proprietário (um homem de 59 anos), informou que não tinha autorização para produção do carvão, sendo lavrado em seu desfavor um Auto de Infração Ambiental na modalidade advertência por ter em depósito 600 kg de carvão sem autorização do órgão competente.



Como o carvão ainda estava dentro do forno que acabara de ser apagado, foi apreendido e depositado com o infrator, sendo que posteriormente será transportado para a Base Operacional de Presidente Epitácio, onde ficará apreendido à disposição da Justiça.