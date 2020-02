Prefeitura de Flórida tem a primeira mulher motorista de sua história

Flórida Paulista teve recentemente o registro de um fato inédito e entrou para a sua história. Uma mulher no comando do volante de veículos leves e destaque-se “pesados” como motorista da frota da Prefeitura Municipal, sendo a primeira na história da cidade.

O fato somente foi possível, devido a admissão da floridense, Gismeire de Marqui Tasca, que conquistou o segundo lugar no concurso público realizado pela Prefeitura e após todos os trâmites necessários, foi convocada assumindo o cargo no começo deste ano.



Formada em Recursos Humanos, “Meire” como é popularmente conhecida na cidade, atuava anteriormente como instrutora de autoescola nas modalidades teórica e técnica e atualmente está como motorista de uma van do setor de Saúde e já realizou viagens transportando pacientes para as seguintes cidades: Adamantina, Osvaldo Cruz, Tupã, Marília, Presidente Prudente, Jaú, Botucatu e Barretos. Perguntada pela nossa reportagem sobre a sensação de sua atuação na profissão, Meire revelou que se sente uma artista ao chegar nos locais em que é designada. “É algo realmente de muito orgulho, ao chegar nos mais diversos locais, percebo os olhares de admiração e muitas vezes de exemplo para outras mulheres que queiram ingressar no setor de transporte”, revelou.

Meire destacou que ao passar no concurso público e ser convocada, encarou o desafio para o seu crescimento pessoal e que se sente realizada e muito à vontade quando entra em um veículo.

“O principal desafio é sem dúvidas vencer o preconceito, principalmente de homens e daqueles que acham que o volante e serviços como este que desempenho não seja para as mulheres”, frisou.

Finalizando o bate papo com a nossa reportagem, Meire deixou registrado a sua gratidão a Deus, aos familiares e amigos e em especial à atual administração do prefeito Fróio pela confiança e apoio que vem recebendo para desempenhar ainda com mais profissionalismo sua profissão e assim contribuir para a cidade, em especial para o atendimento aos pacientes que diariamente se deslocam em busca de atendimento nas diversas cidades da região e do Estado.