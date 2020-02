Homem apontado como autor de latrocínio dispara várias vezes contra policiais do BAEP e acaba morto

O homem que é apontado pela investigação como autor do latrocínio que vitimou um aposentado de 69 anos em Rancharia/SP, morreu baleado após enfrentar o Batalhão de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, o BAEP.

Segundo informações obtidas pela reportagem da Folha Regional junto aos policiais que participaram da tentativa de captura que terminou com a morte do indivíduo, ele estava escondido em um canavial próximo de um assentamento na área rural e Iepê/SP e ao tentarem aproximação, o mesmo agiu de forma inesperada e passou a disparar contra as equipes que de imediato reagiram à injusta agressão sofrida pelo mesmo baleando-o.

A localização ocorreu na tarde desta sexta-feira (21) após um amplo trabalho dos policiais.

Jonas Campanha da Silva, de 23 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Rancharia, porém, não resistiu e acabou morrendo.

Contra ele havia um mandado de prisão temporária de 30 dias, que foi decretado pela Justiça a pedido da Polícia Civil no andamento das investigações do latrocínio.

O documento de identidade de Jonas Campanha da Silva foi encontrado dentro do carro da vítima, segundo o delegado que cuida das investigações.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS SOBRE O LATROCÍNIO