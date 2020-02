FLÓRIDA: Adolescente fica ferida em queda de animal

Uma adolescente de 15 anos de idade ficou ferida após sofrer uma queda de um animal equino na manhã deste domingo (23) em Flórida Paulista.

O acidente com o animal ocorreu na Avenida Circular, próximo ao Clube dos Veteranos.

Segundo populares, o animal teria empinado e começado a rodar e posteriormente realizou movimentos bruscos que ocasionaram a queda da adolescente ao solo.

A vítima sofreu ferimentos e precisou ser socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros de Adamantina sendo encaminhada para a Santa Casa em uma ambulância da Prefeitura.

Após atendimento na Santa Casa, ela foi encaminhada para o Pronto Socorro de Adamantina para a realização de exames radiológicos.

Nossa reportagem falou com o pai da vítima que bastante abalado, informou que a mesma tem um convívio diário com o animal e que realiza os cuidados do mesmo.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência.

FOTO: Diego Fernandes / Folha Regional