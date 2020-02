Moradora de Presidente Prudente morre vítima de acidente e outra mulher fica em estado grave

Uma mulher, de 52 anos, moradora de Presidente Prudente, morreu vítima de um acidente de trânsito que ocorreu neste domingo (23), na cidade de Rodeio, em Santa Catarina.

Josiane Cristina Vicente Rodrigues, vítima fatal do acidente, viajava a passeio com um grupo de ciclistas do Oeste Paulista. No veículo também estava seu esposo Carlos Alberto, que sobreviveu ao acidente.

Outra mulher, Luciene Roberta Capelasso, de 43 anos, que também estava na viagem e é moradora da região de Presidente Prudente, foi socorrida com ferimentos graves e levada ao hospital mais próximo, onde segue internada.

Segundo informações do hospital, o estado de saúde de Luciene é grave, porém, estável. Ela permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirando por aparelhos e sob cuidados do setor de neurologia.

As vítimas estavam em uma van, que, conforme o Corpo de Bombeiros, por motivos ainda não esclarecidos, colidiu em um caminhão.

O sepultamento de Josiane estava previsto para a manhã de hoje (25), no Cemitério São João Batista, em Presidente Prudente. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente)