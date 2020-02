Motociclista é arremessada contra para-brisa de carro após colisão

Uma motociclista, de 25 anos, foi arremessada contra o para-brisa de um carro após os veículos colidirem no centro, em Dracena, na tarde desta segunda-feira (24).

O acidente ocorreu por volta das 12h50, no cruzamento das ruas Rui Barbosa e 15 de Novembro.

A condutora, conforme informações do Corpo de Bombeiros, foi levada à Santa Casa de Misericórdia, em Dracena, com ferimentos na mão, no joelho e no nariz.

Com o impacto da colisão, segundo a corporação, a motociclista foi arremessada de sua moto contra o para-brisa do outro veículo envolvido.

O motorista do carro, de 51 anos, não se feriu. O trânsito não precisou ser interditado por conta do acidente. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente – FOTO: Jorge Zanoni)