Assalto em sítio termina com morte e cinco presos

Um homem morreu e cinco foram presos na noite desta terça-feira (25), após um roubo em um sítio, localizado no bairro Água Limpa, em Araçatuba (SP).



Segundo informações da polícia, os assaltantes chegaram ao local em dois carros e uma moto. Eles fizeram quatro pessoas de reféns e agrediram as vítimas.



O dono do sítio conseguiu ver a chegada dos bandidos e se escondeu para poder chamar a polícia.



Além dos dois veículos que ocupavam, os bandidos tentaram fugir do sítio com uma caminhonete e um outro veículo, mas foram surpreendidos pela polícia.



Uma perseguição começou e, um dos suspeitos, que estava na moto, bateu na traseira do carro, conduzido por um dos assaltantes.



Após o choque, o motoqueiro morreu no local. O outro assaltante capotou o veículo pouco depois e foi detido pelos policiais.



Já os outros dois bandidos, que estavam com a caminhonete dos proprietários do sítio, foram alcançados e presos. A caminhonete e o carro roubados foram recuperados.



O caso foi registrado na delegacia de Birigui. (SBT Interior)