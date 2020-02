Eletricista que prestava serviços a lava-rápido é atacado por pitbull

Um homem, de 54 anos, que prestava serviços de eletricista a um lava-rápido na Avenida Presidente Vargas, em Dracena, foi atacado por um cachorro da raça pitbull por volta das 10h, nesta quarta-feira (26).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida pelo animal no braço e foi socorrida com ferimentos de natureza grave.

O homem foi levado pela corporação ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Dracena para receber cuidados médicos.

Conforme a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, o proprietário do estabelecimento disse que estava na cozinha do local quando ouviu pedidos de socorro.

Ele, segundo a polícia, foi até a parte de fora do lava-rápido, onde estava a vítima, que já havia sido atacada.

O proprietário afirmou que o homem que havia sido atingido teria incomodado o animal ao ponto de o cão se soltar da corrente em que estava preso.

Já a vítima afirmou que não sabia se o cachorro estava preso ou não, conforme a polícia.

O animal, que era cão de guarda do lava-rápido, foi amarrado novamente pelo proprietário do estabelecimento. (FONTE: G1 Presidente Prudente)