Força Tática prende indivíduo com grande quantidade de drogas e dinheiro do tráfico

A Força Tática da Polícia Militar prendeu um indivíduo em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes por volta das 18h desta quarta-feira (26) em Junqueirópolis.



Segundo apurado pela reportagem da Folha Regional, o indivíduo de 23 anos de idade, foi abordado e em seu poder foram localizadas porções de crack e maconha prontas para a venda, além de R$ 30 provenientes da venda do entorpecente.



Diante dos fortes indícios de que o mesmo poderia ter mais drogas em seu poder, a equipe de Tático se deslocou até a residência do autor onde a suspeita foi confirmada após a localização de mais porções de drogas.



No total, foram apreendidas 23 porções de maconha e 17 porções de crack.



O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Junqueirópolis onde após a apresentação da ocorrência permaneceu detido à disposição da Justiça.