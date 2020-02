Homem tem 40% do corpo queimados pela mulher, enquanto dormia

Uma mulher, de 35 nos, foi presa em flagrante nesta terça-feira (25) após atear fogo no marido, de 32 anos, enquanto ele dormia. O caso aconteceu em Guararapes, região de Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu em um restaurante abandonado que o casal usava para dormir. A mulher jogou álcool no cobertor do marido e ateou fogo.

O homem teve 40% do corpo queimado. Ele foi localizado em uma rua da cidade por policiais, que chamaram o socorro.

A vítima foi socorrida e encaminhada para um pronto-socorro da cidade e posteriormente transferida para a Santa Casa de Araçatuba.

Foram constatadas queimaduras as pernas, nos braços, no abdômen, nas costas e nas nádegas do homem.

A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia de Guararapes e depois encaminhada para o plantão policial de Araçatuba, onde deve passar por uma audiência de custódia.

A Santa Casa de Araçautuba não divulgou o estado de saúde da vítima. (SBT Interior)