MARIÁPOLIS: Prefeito paga R$ 100 mil em precatórios

Neste mês, o prefeito de Mariápolis Val Dantas efetuou o pagamento de R$ 100.708,20, referente a precatórios de três processos judiciais de ações trabalhistas para alguns servidores do setor da Educação dos anos de 2011 a 2016.

De acordo com as informações, os precatórios pagos são de ações movidas referente a diferença de piso salarial, horas extras e insalubridade. Sobre a insalubridade no período existia um laudo pericial e a administração anterior não pagava, desvalorizando a função das merendeiras.



Em 2017, a atual gestão do prefeito Val Dantas reconhecendo o direito do funcionário iniciou o pagamento, valorizando assim, a função das referidas servidoras. A atual administração pagou quase R$ 1,5 milhão de precatórios nos três anos passados.

Diversas obras e melhorias, medicamentos, exames, entre outros benefícios para a população poderiam ser feitos caso não houvesse essa falha anterior relacionada aos pagamentos de precatórios de ações, execuções e relatórios judiciais herdados das gestões anteriores.

Conforme o prefeito Val Dantas, esses pagamentos inesperados são frutos de má gestão e têm refletido diretamente nos investimentos da cidade, obrigando a honrar contas que a atual administração não fez.

“Essas heranças deixadas por ex-administradores são lamentáveis e negativa para a Prefeitura e consequentemente aos moradores”, completou. “São recursos que poderiam ser investidos em benefícios nas diversas áreas e melhorar a vida de muitos munícipes com obras e investimentos, mas tivemos que pagar dívidas”, encerrou o prefeito Val Dantas.