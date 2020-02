Quatro mulheres morrem em acidente 

Um acidente deixou quatro mulheres mortas e uma pessoa ferida na BR-282 em São José do Cerrito, na Serra catarinense, no início da noite de terça-feira (25). A colisão ocorreu na região do Salto dos Marianos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Ônix, com placas de Dois Vizinhos (PR), transitava no km 279 da rodovia quando bateu de frente com uma RAV4 de Erechim (RS).

A condutora, de 25 anos, e duas mulheres, de 26 anos, que estavam no Ônix morreram com o impacto da colisão, segundo a PRF. Outra passageira, também de 26 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Lages e encaminhada em estado grave ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages onde não resistiu e acabou falecendo.

O motorista da RAV4, um homem de 60 anos, também ficou ferido, foi atendido e encaminhado ao hospital, segundo os bombeiros.

VELÓRIO



Os corpos das vítimas estão sendo velados nesta quinta-feira (27), no Centro Comunitário da Paróquia Imaculada Conceição, em Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, segundo a prefeitura.

O velório começou às 5h30. (G1 Santa Catarina)