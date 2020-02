Com arquibancadas cheias o Carnacross 2020 é sucesso em Pauliceia

Chegou ao fim o Carnacross 2020. Os últimos campeões foram definidos na tarde desta terça-feira (25). Ao todo, quatro dias de provas e treinos agitaram o Balneário Municipal de Paulicéia.Além de festa, música e diversão, teve espaço para o esporte no decorrer do período de carnaval.

O tradicional evento de MotoCross realizado no Oeste Paulista, mas que reúne participantes de outros Estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e de outras regiões de São Paulo. Neste ano, o destaque maior ficou por conta da premiação destinada aos pilotos, que totalizou o valor de R$ 16 mil.

Participaram mais de 150 motociclistas participaram das disputa. Os competidores foram divididos em 16 categorias, com espaço para a feminina (batom), infantil (juniores), Prata da Casa e gold (profissionais). Algumas foram subdivididas em duas partes, com pódio no domingo e na terça-feira. Em todas elas, do primeiro ao quinto colocado, houve premiação em dinheiro e troféu. Do sexto ao décimo, houve entrega de troféu. O maior vencedor foi o piloto Renan Guto dos Santos “Japinha” que subiu cinco vezes ao lugar mais alto do pódio.

Em relação ao público, o tempo chuvoso não foi problema, já que turistas e a população participaram em peso, lotando as arquibancadas nos dias das provas principais com uma estimativa de 10 mil pessoas. Além da competição, quem foi ao Balneário pôde acompanhar shows de manobras com o famoso Cachorrão.

Confira os Campeões:

Domingo (23)

Bateria Mx30 – Diego Fernando Pichi (Nova Alvorada do Sul – MS)

Bateria Sênior 40 – Luiz Fernando de Medeiros (Maringá – PR)

Bateria MX2 – Ismael Rojas (Assis -SP)

Bateria MXN 250 – Lucas Picciuto Duarte (Guararapes – SP)

Bateria Mini Moto – Lucas Pereira Correa da Silva ( Araçatuba – SP)

Bateria Batom – Lorena Espinossa (Presidente Prudente – SP)

Bateria MXN 35 – Diego Fernando Pichi (Nova Alvorada do Sul – MS)

Bateria Iniciante Nacional – Diego Fernando Pichi Filho ( Nova Alvorada do Sul – MS)

Bateria MX 1 – Ismael Rojas (Assis – SP)

Bateria MXN 230 – Victor Alexandre Gonçalves (Hortolândia – SP)

Terça-Feira (25)

Bateria MX 50 – Alcir Britto Franco (Marilia – SP)

Bateria Força Livre Especial (Assis – SP)

Bateria MX 50 – Alessandre Pereira Dias (Campinas – SP)

Bateria MX 30 – Diego Fernando Pich ( Nova Alvorada do Sul – MS)

Bateria Força Livre Nacional- Vinicius Muniz ( Nova Alvorada do Sul – MS)

Bateria Batom – Lorena Espinosa (Presidente Prudente – SP)

Bateria Junior – Kauan Fontes (Terra Roxa – PR)

Bateria Prata da Casa – Kayque da Rocha Job (Pauliceia – SP)

Bateria Bronze – João Batista Alves de Souza ( Osvaldo Cruz – SP)

Bateria MXN 250 – Nascimento Junior (Assis – SP)

Bateria MX1 – Renan Guto dos Santos (Tupã – SP)

Bateria MX2 – Renan Guto dos Santos (Tupã – SP)

Bateria MX 230 – Renan Guto dos Santos (Tupã – SP)

Bateria Intermediaria Importada – Diel Santos (São Paulo – SP)

Bateria Força Livre Especial – Renan Guto dos Santos (Tupã – SP)

Bateria Força Livre Nacional – Renan Guto dos Santos (Tupã – SP)