FLÓRIDA: Parceria do Judiciário, MP e Prefeitura lança projeto de trabalho humanizado na Educação

Foi lançado na última segunda-feira (17), em evento realizado no Auditório “Celso Scafi” na Secretaria Municipal de Educação de Flórida Paulista o projeto “Roteiro Único de Trabalho Humanizado”. A ação é fruto de uma parceria entre o Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura de Flórida Paulista e tem como idealizadora e “madrinha” a juíza de direito dra. Ruth Duarte Menegatti.

Participaram do lançamento do projeto além da juíza de direito, o promotor de Justiça dr. Samuel Camacho Castanheira, a primeira-dama e também educadora Nelci Ramalho de Araújo Fróio, diretores de escolas, coordenadores e professores.



A educadora psicopedagoga e psicóloga Denise Alves Freire será a responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos que conta com a participação de mais de 60 professores que fazem parte da rede municipal de ensino infantil, fundamental I e II e ensino médio.

Os encontros ocorrerão uma vez ao mês nas dependências do auditório em horário de ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) com o intuito de proporcionar a humanização da educação com a autoeducação personalizada de crianças e adolescentes, conscientização das potencialidades de relacionamento humano pautada nos pilares da justiça, solidariedade, respeito e amizade, direitos e deveres, hábitos de vida, vitalidade ecológica e igualdade étnica, entre outros.

A programação é de que o projeto seja encerrado no mês de julho, quando ocorrerão exposições de trabalhos realizados ao longo do roteiro.

Em conversa com a nossa reportagem, a secretária da Educação substituta Elaine Cassia da Silva, destacou a importância da parceria e do desenvolvimento do projeto junto aos professores e o reflexo positivo que o mesmo terá em sala de aula.