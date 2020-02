FLÓRIDA: Prefeito recebe ônibus 0 km através do programa Caminho da Escola

O prefeito Wilson Fróio Júnior esteve em São Paulo no dia 17, acompanhado do servidor público municipal Genésio para retirada de um ônibus zero KM através do programa Caminho da Escola, numa parceria entre o Governo Federal e Governo do Estado.

Esse programa tem a intenção de renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares da rede municipal de Educação Básica Pública, sempre visando à segurança e à qualidade do transporte. O município de Flórida Paulista foi beneficiado com um veículo com capacidade de transportar 44 alunos sentados, sendo fabricado pela Mercedes Benz/Caio, com valor de R$ 226,5 mil.



O ônibus é equipado com poltronas móveis para embarque e desembarque de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. De acordo com o prefeito Fróio, o ônibus para Flórida Paulista foi viabilizado por intermédio do deputado federal David Soares que atendeu pedido da administração municipal através do secretário de Administração Marcelo Lopes.

A cerimônia de entrega foi efetuada no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, onde contou com a participação do ministro de Estado da Educação Abraham Weintraub e o secretário de Estado da Educação Rossieli Soares.

O prefeito juntamente com a Secretaria de Educação agradece o deputado David Soares e ao secretário Marcelo Lopes pelo empenho nesta importante conquista para Flórida Paulista que irá garantir melhor conforto e segurança no transporte escolar diariamente.