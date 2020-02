LUCÉLIA: Iniciada a reforma do telhado da Igreja Matriz

Os fortes ventos e chuvas que atingiram Lucélia na tarde do dia 12 de janeiro acabaram danificando o telhado, calhas e rufos da igreja matriz.

De acordo com o padre Adriano Andrade, a comunidade luceliense está empenhada buscando solucionar os problemas na igreja matriz ocasionados por essa tempestade. E para isso já foi contratada a empresa Construlix da cidade de Adamantina que está responsável pela execução dos serviços no telhado, que contará com um reforço em estruturas metálicas, trocas de calhas e rufos.



Os trabalhos já foram iniciados, sendo que o valor das obras está avaliado em aproximadamente R$ 120 mil, sendo que já foi recebido da empresa seguradora o valor de R$ 50 mil.

O padre Adriano ainda ressaltou que além das melhorias no telhado, também se encontra em fase de acabamento a reforma da capela Nossa Senhora Auxiliadora e este ano será iniciada a construção da futura capela São João Batista.

O responsável por todas essas melhorias são todos os fiéis que colaboraram com as ofertas nas missas, doações, quermesses e com o dízimo consciente; por esta razão agradecemos imensamente e contamos com a cooperação generosa de todos”, finalizou o padre Adriano.