Polícia aprende quase 300 kg de maconha e recupera carro furtado

Um carro com carga de maconha foi apreendido na tarde desta quinta-feira (27), no km 590 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Bernardes.

Em trabalho conjunto de fiscalização, equipes da Força Tática e Rondas Ostensivas com o Apoio de Motocicletas (Rocam) do 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizaram a abordagem do veículo suspeito.

O carro, com placas de Santos (SP), possuía queixa de furto no dia 18 de janeiro deste ano, pela cidade de São Vicente (SP), mas tinha identificação de outro veículo com as mesmas características, porém, de São Paulo (SP).

Dentro do carro foram localizados 365 tabletes de maconha, que totalizaram 273 quilos.

O motorista, de 29 anos, e o carro com a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Presidente Bernardes, onde a ocorrência foi registrada.

O condutor, que estava sozinho no veículo, relatou à Polícia Civil que mora no Rio de Janeiro (RJ), pegou o carro em Presidente Epitácio e levaria para Presidente Prudente.

Ele foi preso por tráfico de droga e passará por audiência de custódia na Justiça nesta sexta-feira (28). (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente)

FOTOS: Polícia Rodoviária