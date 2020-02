Polícia Rodoviária prende mulher com mais de 35 kg de droga na mala durante viagem

A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, prendeu uma mulher na noite desta quinta-feira (27), pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia, o flagrante ocorreu às 20h40 durante ação fiscalizadora de trânsito na Rodovia Assis Châteaubriant, no km 378 em Parapuã, onde foi abordado um ônibus que fazia o itinerário Santa Maria/RS à Barreiras/BA.

No momento em que os militares entraram no interior do ônibus, uma passageira de 40 anos moradora de Caldas Novas/GO, passou a se comportar de maneira estranha apresentando grande nervosismo, o que chamou a atenção dos agentes motivando ainda a vistoria em seus pertences.

No bagageiro externo do ônibus, os policiais descobriram que a mulher levava uma mala de viagem onde foram localizados 35,167 kg de maconha, revelando assim o motivo do nervosismo exagerado diante da presença da equipe.

Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida para a Central de Polícia Judiciária de Tupã onde após a apresentação da ocorrência permaneceu à disposição da Justiça.