Motorista perde o controle e veículo se choca contra barranco na SP-294 e Flórida Paulista

Um motorista que seguia no sentido Adamantina/Flórida Paulista sofreu um acidente após perder o controle do veículo que dirigia por volta das 16h40 deste sábado (29).

O acidente envolvendo uma GM/Montana com placas de Lucélia ocorreu cerca de 1 km do trevo de Flórida Paulista.

O condutor que atua no ramo de produtos alimentícios falou com a nossa reportagem e informou que seguia pela rodovia quando um pneu do veículo apresentou problema fazendo com que o carro avançasse na vegetação, motivando a colisão contra um barranco no mesmo sentido de direção.

Apesar do susto, o homem não ficou ferido.

A Polícia Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. Uma equipe da Unidade Básica de Atendimento do DER também prestou atendimento.

FOTOS: Diego Fernandes Silva / Folha Regional