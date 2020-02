Duas pessoas ficam feridas em acidente

Um motorista e acompanhante sofreram ferimentos, inicialmente de natureza leve, na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), que liga os municípios de Bastos e Iacri, na manhã deste sábado, dia 29.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 99 mais 600 metros, já no município de Bastos. O atendimento foi feito pelo cabo Trindade e cabo Glauco da Polícia Rodoviária de Tupã.

Segundo as primeiras informações, as vítimas, que seriam moradoras em Bastos, ocupavam um veículo Fiesta, Placas de Clementina, e no local houve a colisão envolvendo outro veículo que poderia ser um caminhão, pois seguiu viagem e não parou no local.

As informações são de que os ocupantes foram socorridos para atendimento médico. (FONTE: Bastos Já)