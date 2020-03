FLÓRIDA: Detento foge da penitenciária e é recapturado pela Polícia Militar

Ação contou com o apoio do Helicóptero Águia da PM, grande quantidade de droga foi apreendida



Um detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP de Pacaembu) que prestava serviços de manutenção na Penitenciária Compacta de Flórida Paulista fugiu na manhã desta segunda-feira (2), sendo recapturado após uma ampla mobilização da Polícia Militar.



Segundo consta no boletim de ocorrência, o fugitivo que tem 41 anos de idade teria se afastado dos demais detentos que também trabalhavam no local, momento em que se apossou de uma sacola plástica, sendo flagrado pelo monitor que ao apanhar o objeto das mãos do mesmo, constatou que em seu interior havia uma grande quantidade de maconha fracionada e embalada em invólucros plásticos.



Em razão do flagrante, o preso acabou fugindo rumo às propriedades rurais daquela região da cidade.



Ao tomarem ciência dos fatos, os policiais militares de Flórida Paulista com o apoio do Helicóptero Águia 22, pertencente a Base de Radiopatrulhamento Aéreo de Presidente Prudente, iniciaram as buscas nas imediações.



O detento foi localizado em uma estrada do Bairro Santa Lina, próximo da subestação de energia que se encontra em construção e após ser detido foi levado para a Delegacia de Polícia.



Foram apreendidas 493 porções de maconha que totalizaram 1.290 kg.



O detento ficou à disposição da Justiça e seria novamente inserido no sistema prisional.