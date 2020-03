FLÓRIDA: Inscrições para concurso público e processo seletivo da Prefeitura termina quarta-feira

A Prefeitura de Flórida Paulista está com Concurso Público e Processo Seletivo aberto para contratação de profissionais e formação de Cadastro Reserva, sendo ao todo 14 cargos disponíveis.

Para o Processo Seletivo as oportunidades são para Educador Social; Fiscal de Comércio; Monitor de Transporte Escolar (2); Professor – Educação Básica; Professor de PEB II – Inglês; Professor de PEB II – Educação Física.

A jornada de trabalho é de 30 a 40 horas semanais. Em relação à remuneração, o vencimento básico varia de R$ 10,97 hora/aula a R$ 2.023,21.



No caso dos cargos de professor, além da avaliação objetiva haverá prova de títulos para cargos de professor.

A primeira etapa de seleção conta com conteúdo programático das disciplinas de conhecimentos específicos e gerais, língua portuguesa e matemática e está prevista para o dia 29 de março.

A validade do Processo Seletivo é de um ano, a contar da data da homologação do resultado final, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura.

No Concurso Público as vagas estão distribuídas para os seguintes cargos: Ajudante Geral; Mecânico; Motorista; Pedreiro; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (2); Coordenador de Creche; Coordenador do CRAS (1); Médico Clínico Geral (1).

De acordo com a jornada semanal, caso selecionado, o candidato deve exercer suas funções de 10 a 40 horas semanais e têm como remuneração, o vencimento básico entre R$ 971,79 e R$ 2.919,29.

Há, como forma de avaliação, prova objetiva para todos os cargos e prova prática para cargos específicos.

A primeira etapa de avaliação conta com conteúdo programático das disciplinas de conhecimentos específicos e gerais, língua portuguesa e matemática e está prevista para o dia 29 de março de 2020.

A validade do Concurso Público é de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura.

Tanto para o Processo Seletivo quanto o Concurso Público as inscrições que começaram no dia 15 de fevereiro se encerraram esta semana, no dia 4 de março (quarta-feira), via internet, por meio da CSC Consultoria e possui taxa no valor de R$ 30,00 a R$ 40,00.