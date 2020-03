FLÓRIDA: Armados com faca, indivíduos roubam posto de combustíveis

Uma dupla de assaltantes armados com faca praticou um roubo em um posto de combustíveis no início da madrugada desta terça-feira (3) em Flórida Paulista.

Segundo apurado pela nossa reportagem, o crime ocorreu por volta das 0h quando os dois indivíduos encapuzados chegaram a pé na empresa e anunciaram o roubo.

O caixa que estava em serviço foi rendido e obrigado a entregar cerca de R$ 550 em dinheiro e um aparelho celular.

Após a ação criminosa, os indivíduos evadiram-se do local. O funcionário não sofreu agressões ou ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelas imediações na tentativa de deter os autores, porém, sem sucesso naquela ocasião.

Em conversa com a nossa reportagem nas primeiras horas da manhã de hoje, o comandante do 4º Grupamento de Polícia de Flórida Paulista, Sargento PM D’Aquino destacou que os trabalhos policiais continuam sendo realizados com o empenho dos militares.

Já o delegado de Polícia, Dr. Hilton Testi Renz, informou que as equipes de investigação já realizaram a coleta de imagens e dados e que seguem trabalhando visando identificar os autores do roubo e dar uma rápida resposta à comunidade floridense.

A Polícia informou ainda que cidadãos que possuírem informações que levem aos autores devem entrar em contato direto com os investigadores ou policiais militares ou mesmo realizar denúncia através dos telefones 190 (PM) ou 3581-1110. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.