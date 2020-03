FLÓRIDA: Palestra sobre Saúde Emocional Feminina

Acontece nesta quinta-feira (05) em Flórida Paulista, uma palestra com o tema, A Saúde Emocional da Mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento será realizado na Câmara Municipal, com início às 19h30. O Palestrante será Aguinaldo Adelino Carvalho que é professor, teólogo e psicoterapeuta.

O evento é promovido pela Igreja Batista que tem a visão de promover as boas práticas sociais na sociedade em que está inserida e contribuir efetivamente com bem-estar do próximo.



Toda a população de Flórida Paulista e região está convidada para participar deste momento de rico aprendizado em favor da saúde mental.

O endereço da Câmara Municipal é avenida Presidente Vargas, 880 – Centro, Flórida Paulista.