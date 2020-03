Mãe de preso tenta entrar na penitenciária de Lucélia com pedaços de serra escondidos em sabonetes

Durante as visitas de sábado (29), na Penitenciária de Lucélia, a mãe de um detento tentou entrar com pedaços de serra que estavam escondidos em sabonetes.



Segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária – (SAP), na tentativa de burlar a segurança da unidade prisional, a mãe do sentenciado tentou entrar na Penitenciária de Lucélia com sabonetes onde ela escondia quatro pedaços de serra medindo aproximadamente seis centímetros cada uma.



A descoberta se deu durante os procedimentos de revista para autorização da entrada da mulher.



Ela foi suspensa do rol de visitas e teve o material apreendido, enquanto o filho foi encaminhado ao Pavilhão Disciplinar onde responderá a Procedimento Interno Disciplinar.