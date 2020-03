10 anos da Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

Neste mês, a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa de Misericórdia de Presidente Prudente completou 10 anos desde a sua instituição. Após o lançamento da ideia da construção do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente (HRCPP) – realizada por Antonio Sérgio Querubim -, a participação da Associação de Apoio ao Portador do Câncer (AAPC) na arrecadação de fundos e a doação de parte do terreno pela Santa Casa de Presidente Prudente, as obras foram iniciadas.

Em 2009, após a movimentação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual junto a Procuradoria da República para direcionar parte do recurso proveniente de um acordo de compensação ambiental para Presidente Prudente, a fim de beneficiar a região, os órgãos públicos propuseram a destinação de 20 milhões de reais para o término da construção da entidade. Para que os recursos pudessem ser fiscalizados, viu-se a necessidade de criar uma Fundação que administrasse o HRCPP.



Assim, em 2010, nasceu a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos. A Diretoria da Fundação buscou junto à Provedoria da Santa Casa – na época gerida pelo atual presidente do HRCPP, Francelino Magalhães – a doação de mais uma área e deu-se o início da reestruturação do projeto, tornando-o um centro especializado para o tratamento do câncer.

A comunidade se uniu novamente em prol da edificação do hospital. Membros do agronegócio coordenaram “Mega Leilões” para angariar fundos. A assinatura do contrato com o título de capitalização SP CAP também foi de extrema importância visto que, até hoje, direciona parte da rentabilidade ao HRCPP. Além disso, a captação se deu também por meio de diversas campanhas e por doadores isolados. Até hoje, a comunidade colabora com a manutenção da instituição, permitindo o atendimento daqueles que mais necessitam.

Por Amanda Albuquerque/Assessoria de Imprensa