Motorista perde controle e capota caminhão furgão

A Polícia Militar Base Operacional de Adamantina registrou um acidente de trânsito, tipo capotamento, na tarde desta terça-feira (03) na Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425, altura do município de Parapuã.

Segundo as primeiras informações, um caminhão furgão com placas de Santa Fé do Sul/SP seguia pela rodovia no sentido Rinópolis a Martinópolis quando no KM 383, por motivos a serem investigados, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e capotou sobre a via.

O motorista não sofreu ferimentos e a via não precisou ser interditada.

Uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) realizou o apoio a ocorrência. (FM Metrópole)