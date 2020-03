FLÓRIDA: Com salários em atraso e até sem registro, funcionários ameaçam parar obra das casas populares

Um grupo de trabalhadores que atuam na obra de construção das 101 casas populares da CDHU em Flórida Paulista, entrou em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional na manhã do dia 4, para relatar os problemas e dificuldades que estão vivenciando junto à empreiteira responsável pela edificação do novo conjunto habitacional.

Segundo relatos dos trabalhadores, a situação está chegando a um ponto que se torna inviável continuar prestando serviços no local.

O floridense José Givaldo informou que está a quase três meses sem receber os vencimentos mensais, mesma situação vivida por Silvano Gomes da Silva que informou inclusive estar “passando apertado” com as contas em atraso e despesas com mercado, açougue e outros estabelecimentos, devido à falta de pagamento.

Durante a presença de nossa reportagem na obra, o maranhense Antônio Pablo informou que trabalha no local desde o mês de novembro de 2019 sem registro em carteira.

O empresário Cássio Rogato, responsável pela empresa “J. S.” se queixou de que fez a construção de muros de arrimo no local e que continua trabalhando, porém, não recebe pelos serviços prestados desde o mês de dezembro. Ele relatou ainda que a empreiteira responsável não vem fornecendo os materiais básicos de construção, o que tem resultado em funcionários parados ou mesmo trabalhando de forma precária.



Por fim, o grupo relatou que os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), não estariam sendo fornecidos pela empresa.

Nossa reportagem verificou durante a visita ao canteiro de obras, que as casas estão com mato alto e outros fatores propícios à aparição de animais peçonhentos.

Questionados sobre a falta de manutenção e capina do local, os trabalhadores informaram que “cobras e escorpiões são encontrados com frequência dentro das residências em construção”.

Ainda segundo apurado pela nossa reportagem, apesar de estar sob responsabilidade da Leman Construções e Comércio S.A. com sede na capital paulista, a obra foi sub empreitada para outra empresa que atualmente está gerindo a construção das moradias.

Os profissionais destacaram que caso o problema persista, pretendem paralisar a prestação de serviços e procurar seus direitos junto a Justiça Trabalhista, o que afetaria de forma incalculável o andamento das obras que têm cronograma para serem entregues ainda neste ano.

Nossa reportagem tentou contato pessoal com os responsáveis pela gestão no canteiro de obras e inclusive fomos recepcionados por um profissional que se identificou como o mestre de obras, com o qual deixamos à disposição o contato telefônico e de e-mail para ouvir a versão destes e esclarecer os fatos, dando espaço e “voz” para que a mesma pontuasse sobre o assunto, porém, não obtivemos o retorno esperado até o momento da postagem desta matéria que só ocorreu passadas quase 20 horas do momento em que fomos a campo.

A reportagem continuará acompanhando a situação e segue aberta para retratar a versão da empresa.

FOTO: Folha Regional