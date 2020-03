Luiz Carlos Motta assume a presidência da CNTC

Parlamentar tupãense vai comandar a maior confederação de trabalhadores do Brasil, que representa mais de 12,5 milhões de trabalhadores

O deputado federal Luiz Carlos Motta assume nesta quinta-feira (5) a presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC). A entidade, fundada em 1946, é composta hoje por 25 Federações filiadas e mais de 800 Sindicatos vinculados, representando mais de 12,5 milhões de trabalhadores.

Motta foi eleito em dezembro do ano passado e vai ficar à frente da entidade pelos próximos quatro anos. Ele assume com o compromisso de manter o trabalho em busca de valorização dos comerciários e focado na manutenção e conquista de direitos. “Somos a maior categoria profissional urbana do país e a missão desta Confederação é garantir o reconhecimento desta força, que movimenta e ajuda a sustentar a economia brasileira”, destacou o novo presidente.



A CNTC é uma das mais importantes confederações do Brasil. A entidade participa ativamente de debates relacionados às questões trabalhistas e atua proativamente na defesa dos interesses da categoria, discutindo projetos de lei e portarias, fomentando a discussão de temas relativos às relações de trabalho, articulando o apoio de parlamentares às causas dos trabalhadores e promovendo ampla comunicação e alinhamento de posições juntos às federações e sindicatos que compõem seu sistema confederativo.

A Confederação atua ainda na defesa de bandeiras importantes, como o combate ao trabalho infantil, a igualdade de direitos e oportunidades no mercado de trabalho entre mulheres e homens e o respeito aos direitos trabalhistas assegurados em lei. “É um desafio que estamos prontos para enfrentar, buscando a reorganização para fortalecer nossa categoria e tudo que esta entidade defende”, assegurou Motta.

Raízes

“Para o nosso Sindicato, é uma honra muito grande ter um de seus membros ocupando a presidência da entidade que representa todos os comerciários do país. Motta sempre trabalhou buscando a unidade para fortalecer a categoria e esta visão vai ser muito importante agora, quando assume a liderança dos trabalhadores no comércio de todo o Brasil”, enalteceu o presidente do Sindicato dos Comerciários de Tupã, vereador Amauri Mortágua.

“Pude acompanhar toda sua trajetória e conheço a competência e a maneira ética como ele conduz seu trabalho. Estas características, aliadas à eficiência e seriedade com que atua cotidianamente, são exatamente o que a nossa categoria precisa para enfrentar estes tempos de insegurança em todo o cenário nacional”, acrescentou.

“Mesmo dividindo seu tempo entre Brasília e São Paulo, Motta faz questão de manter contato com os amigos que deixou em Tupã e atua participativamente em nosso Sindicato”, destacou o líder sindical tupãense.

A Câmara Municipal de Tupã também reconheceu, através de moção, a importância da posse de Motta na presidência da CNTC. “Liderar a maior categoria de profissionais urbanos do país, um contingente superior a 12,5 milhões de trabalhadores, é tarefa hercúlea, cuja capacidade de execução, poucos têm”, destaca o documento, apresentado pelos vereadores Alexandre Scombatti e Amauri Mortágua, ambos do PL, mesmo partido de Motta.

Polivalência

Além de deputado federal, Luiz Carlos Motta é presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo (Fecomerciários) e tesoureiro do Sindicato dos Comerciários de Tupã (Sincomerciários), onde deu início ao seu trabalho focado na valorização, defesa e manutenção dos direitos dos trabalhadores.

Esta capacidade de atuar em várias frentes ao mesmo tempo é uma das principais características do parlamentar e líder sindical, como lembra o vice-presidente do Sincomerciários, Celso Bozza. “Motta sempre teve uma visão global, abrangente e essa capacidade de avaliar o cenário como um todo é muito importante. Nosso sindicato deve muito ao trabalho que ele realizou e realiza aqui. Na Federação que representa todos os trabalhadores no comércio do Estado de São Paulo, ele reafirmou sua capacidade de liderança e, tenho certeza, à frente da Confederação vai fazer um grande trabalho, buscando a valorização que a categoria merece”, elogiou.