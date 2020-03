Operação de combate à violência contra a mulher prende mais de 150 homens em 18 estados e no DF

A Polícia Civil realiza a Operação Marias de combate à violência contra a mulher em 18 estados e no Distrito Federal nesta quinta-feira (4). A ação conta com o apoio do Ministério da Justiça.

Até as 12h30, mais de 150 homens haviam sido presos no Brasil. Entre os estados em que ocorre a operação estão Santa Catarina, Amapá e Tocantins.

No Rio Grande do Sul, 25 suspeitos foram presos em duas horas. Estão sendo cumpridos no estado 61 mandados de prisão e 161 de busca e apreensão em 85 cidades gaúchas. Os principais crimes são descumprimento da Lei Maria da Penha e feminicídio.

A operação é coordenada pelo RS porque a chefe da Polícia Civil no estado, a delegada Nadine Anflor, é coordenadora do Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, criado pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia.

“A novidade nessa operação é que não são só as delegacias especializadas no atendimento à mulher que estão participando. É importante que todos os órgãos de polícia tenham esse olhar de enfrentamento à violência contra a mulher”, afirma a delegada.

Outras operações

Em setembro, a polícia também realizou uma ação parecida para combater a violência contra a mulher. Dois meses depois, uma outra fase da operação Marias foi realizada em vários estados do Brasil.

