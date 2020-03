Polícia Civil realiza operação em três cidades da região

Na manhã desta quinta-feira (5) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Osvaldo Cruz desencadeou operação policial denominada “Quinau”, cujo significado remete a correção de erros.

A ação policial é o resultado do trabalho de investigação utilizando técnicas de inteligência, desenvolvidos há mais de oito meses visando combater o tráfico de drogas no âmbito intermunicipal.

CONTINUA APÓS O VÍDEO:

Durante os trabalhos de investigação foram identificados 25 locais nos municípios de Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista e Parapuã onde pode estar ocorrendo o tráfico ou auxílio para o tráfico.

A Autoridade Policial responsável pelo procedimento representou pela decretação de 18 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão.

A operação contou com o apoio de 130 policiais civis de toda área do Deinter 8, houve ainda o apoio de policiais do DOPE – Departamento de Operações Policiais Especiais para as ações na capital, bem como o setor de canil da SAP-Secretaria de Administração Penitenciária.