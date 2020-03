Suspeito de matar ex-mulher confessa crime em áudios: ‘Acabei com minha vida e tirei a dela’

Um homem, suspeito de matar a ex-mulher, confessou o crime em áudios enviados, que foram anexados ao inquérito nesta quarta-feira (4). Vítima, de 39 anos, foi morta com golpes de faca e encontrada dentro de uma caixa de contenção de água, na área rural de Cianorte, no noroeste do Paraná, no sábado (29).