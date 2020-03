Guincho que transportava caminhão perde o controle e invade pista contrária na SP-294

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (5) por volta das 10h30 chamou bastante atenção na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Marília.

Pela referida pista o condutor de um caminhão guincho que transportava outro caminhão perdeu o controle da direção passou pela mureta que separa as pistas e parou do outro lado da Rodovia ficando com parte de sua traseira sobre a pista, interrompendo o tráfego no sentido Bauru/Marília no KM 442.

Segundo a Polícia Rodoviária que atendeu a ocorrência, o condutor do guincho sentiu-se mal, quando foi afrouxar o cinto de segurança para ajudar na respiração perdeu o controle do veículo.

Apesar do susto ninguém se feriu com gravidade. O motorista e o passageiro foram levados até o pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Marília, onde após passar por atendimento médico foram liberados. (Guia Parapuã com fotos da TV TEM)