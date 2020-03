OSVALDO CRUZ: Reunião trata de convênio para reconstrução de ponte

O Coordenador Regional da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado, Capitão PM Bombeiro João Henrique Papoti, visitou o Gabinete do Prefeito Edmar Mazucato na última semana-feira, 2, onde em reunião de trabalho tratou sobre assinatura de convênio com o Estado a fim da reconstrução da ponte da Estrada Rural do Bairro Jangada (OVC-143).

A obra teve custo inicial de R$ 300 mil, mas poderá ter alteração no curso. Trata-se de parceria entre o Estado e o Município e era uma prioridade da administração local, a partir de danos ocasionados desde 2013 e hoje a passagem é feita por um desvio de madeira.

A parceria está assegurada e agora serão feitas ações de documentação para a liberação dos recursos e realização da obra, articulada pelo Deputado Bragato junto ao Governo Estadual através do Secretário Nyakas, Secretário Chefe da Defesa Civil Estadual.