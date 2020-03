Coronavírus: hotel usado por pessoas em quarentena desaba na China

Cerca de 70 pessoas ficaram presas sob os escombros após a queda de um hotel na cidade chinesa de Quanzhou (província de Fujian), no sudeste da China, informaram hoje fontes oficiais locais. Por enquanto, não há informações sobre mortos. O local vinha sendo utilizado por pessoas em quarentena após terem tido contato próximo com infectados pelo novo coronavírus.

O hotel Xinjia desabou por volta das 19h30 locais (8h30 de Brasília). Até o momento, os serviços de socorro conseguiram resgatar 23 pessoas, segundo um comunicado de autoridades locais.

A rede CGTN de notícias divulgou imagens em vídeo do que seriam as primeiras ações de resgate no local. De acordo com o site do canal, 35 pessoas já teriam sido removidas dos escombros e cerca de 150 estariam envolvidas na operação de salvamento.

Com 80 quartos, o hotel foi transformado recentemente em um ponto de acolhida e de quarentena para pessoas que tiveram contato com pacientes contaminados pela covid-19, relatou o jornal People’s Daily.

Na rede social Twitter, várias pessoas compartilharam vídeos do que seriam as primeiras imagens registradas no local.

