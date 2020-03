FLÓRIDA: 2º Leilão de Gado prol à Santa Casa acontece neste domingo

Acontece neste domingo (8), à partir das 10h na Chácara do Sindicato Rural de Flórida Paulista, o 2º Leilão prol à Santa Casa de Misericórdia.



O evento contará com churrasco e completo serviço de bar. A entrada é franca.



O Grupo Ação entre Amigos é o idealizador da ação social que visa angariar fundos para serem revertidos para a unidade de saúde que atende gratuitamente os floridenses.



As prendas que vão ser leiloadas são frutos de doações realizadas pelos colaboradores de Flórida Paulista e região.

