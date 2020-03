Prefeitura de Irapuru é alvo de roubo e vigia foi agredido por criminosos

A Prefeitura de Irapuru foi alvo de um roubo na madrugada deste sábado (7).



De acordo com as primeiras informações levantadas pela reportagem do site e jornal Folha Regional, os criminosos agiram no local por volta da 1h, na parte externa do prédio, renderam o vigilante que tem 54 anos de idade e que foi amarrado e agredido. Eles teriam ficado por cerca de uma hora no local dos fatos.



Após as agressões e roubo de um celular e relógio do funcionário, os assaltantes teriam adentrado as dependências do Paço Municipal onde tentaram acessar o cofre, porém, sem sucesso.



Em outra sala do prédio, os indivíduos teriam subtraído cerca de R$ 140 em dinheiro.



Eles teriam utilizado um veículo de cor preta, eram magros, altos e de cor negra.



As Polícias Civil e Militar foram acionadas e compareceram ao local. A Polícia Científica realizou a perícia coletando dados e fotos que vão fazer parte de um laudo compondo inquérito policial.



O vigia que foi atingido por um golpe de objeto que aparentava ser uma barra de ferro na cabeça e segue internado sob cuidados médicos.

Tentamos contato telefônico com a Prefeitura, porém, não obtivemos retorno.



Nossa reportagem segue acompanhando esta ocorrência e maiores informações bem como a atualização desta matéria podem ocorrer a qualquer momento.