Explosão em lancha deixa 12 feridos e uma pessoa desaparecida em MG

Uma explosão em uma lancha com 13 pessoas a bordo deixou 12 feridos e uma pessoa desaparecida na tarde de ontem no rio Paranaíba, no município de Canápolis (MG).

A explosão gerou um princípio de incêndio na embarcação, que estava no trecho da represa de Cachoeira Dourada, na divisa com Goiás. Ao notarem o fogo, os ocupantes saltaram da lancha usando coletes salva-vidas.

Das 13 pessoas que estavam na embarcação, 12 conseguiram nadar até a margem. Uma pessoa segue desaparecida. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é um homem de 24 anos que teria pulado no rio sem o colete.

Os feridos foram socorridos e levados para Uberlândia, onde receberam atendimento especializado. Devido à intensidade do fogo, todos foram atingidos pelas chamas e tiveram queimaduras de 2º a 3º grau.

Os bombeiros retomaram na manhã de hoje as buscas pela pessoa desaparecida. Os trabalhos foram suspensos na noite de ontem devido à falta de luminosidade no local.

