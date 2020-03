FLÓRIDA: Prefeito reivindica verba de R$ 500 mil para asfalto no distrito industrial e comercial

Aproveitando a visita do governador do Estado João Dória em Adamantina onde esteve inaugurando obras no mês de fevereiro, o prefeito Wilson Fróio Júnior esteve presente buscando viabilizar recursos para Flórida Paulista.

Na oportunidade o prefeito Fróio entregou oficio ao secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, Marco Vinholi reivindicando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 500 mil para a implantação de pavimentação asfáltica no Distrito Industrial e Comercial de Flórida Paulista localizado na entrada da cidade.



No ofício foi destacado que no local existem diversas empresas já instaladas e outras em fase de construção que estão investindo no Distrito Industrial e Comercial que ainda não possui pavimentação asfáltica e que a Prefeitura não tem condições de construir somente com recursos próprios, necessitando parceria com o Governo do Estado.

Fróio ressaltou ao secretário que se trata de um pedido de prioridade já que o distrito industrial e comercial é um local que precisa de apoio e incentivo do poder público, pois gera empregos e impostos.

Ainda foi entregue pelo prefeito Fróio ao secretário Marco Vinholi ofício solicitando a liberação de verba no valor de R$ 500 mil para o setor de Saúde de Flórida Paulista visando aquisição de medicamentos e outros benefícios para melhorar o atendimento à população floridense.