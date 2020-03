Frota diz que PSDB de São Paulo tem donos e “político viciado”

Filiado ao PSDB desde agosto do ano passado, o deputado federal Alexandre Frota (SP) não poupa críticas ao partido. Neste domingo (8), o parlamentar afirmou no Twitter que em viagens por cidades do estado encontrou “uma confusão só”.

“Tem sempre um dono, um coronel, um empresário e um político viciado dono do partido e querem manter os mesmos”, escreveu Frota ao se referir a correligionários que desejam se perpetuar no comando dos diretórios municipais.

Frota foi convidado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para integrar a legenda. Além das críticas aos diretórios nacionais e estaduais do partido, o deputado também disse que Doria precisa ficar atento aos problemas que existem.

Em outro post no Twitter, Frota afirmou que o ex-prefeito de Tupã Waldemir Gonçalves (PSDB) está inelegível, tem mais de R$14 milhões bloqueados em bens pela justiça e tem o partido nas mãos. “Ninguém do partido toma uma providência e tira esse cara. Pelo contrário, apoiam. Assim fica difícil”, escreveu.

Para o presidente do diretório do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi, é “salutar” que os integrantes da legenda “persigam e trabalhem” para a construção do partido. Segundo ele, Frota é um exemplo desse trabalho.

“Estamos em constante trabalho de construção partidária e é direito de todo filiado a representação ou apontamento sobre a conduta ética dos nossos quadros para apreciação do Partido, de modo que esse caso será analisado também com a presteza necessária”, afirmou Vinholi em nota enviada ao Uol.

O governador de São Paulo e o presidente do PSDB, Bruno Araújo (PE) foram procurados pelo Uol, mas até o momento não se manifestaram. O ex-prefeito de Tupã não foi localizado pela reportagem.



Fonte: msn.com