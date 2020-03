Governo de SP anuncia novo Comandante-Geral da Polícia Militar

O Governador João Doria e o Secretário de Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, confirmaram o Coronel Fernando Alencar Medeiros como novo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Alencar assume o cargo que era ocupado pelo Coronel Marcelo Vieira Salles desde maio de 2018 e que pediu transferência para a reserva da corporação na última semana.

O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes. Além de apresentar o Coronel Alencar como novo Comandante da PM, Doria usou a solenidade para fazer um agradecimento público ao Coronel Salles pelos excelentes resultados obtidos pela PM durante o período dele à frente da tropa. Alencar era o segundo na cadeia de comando da PM.

“O Coronel Salles foi leal, correto, dedicado, um grande comandante da Polícia Militar. Ao longo destes meses, com o General Campos e o Coronel Salles, nós reduzimos os índices de violência aos menores da história. Nossa responsabilidade é aumentar a sensação de segurança e reduzir ainda mais esses índices, o que aumenta ainda mais a responsabilidade do Coronel Alencar”, declarou o Governador.

Alencar assumirá as funções na terça-feira (10) e tem como principal objetivo a manutenção da queda dos principais índices de criminalidade em todas as regiões do estado. Atualmente, São Paulo tem a menor taxa de homicídios da história – 6,2 a cada 100 mil habitantes.

“Nós temos protocolos para tudo, todas as nossas ações. A maior orientação que a gente passa aos policiais é serenidade e tranquilidade. Nós cuidamos de pessoas, isso é muito complexo e sério. A nossa obrigação como policiais é basicamente uma: cuidar das pessoas”, afirmou o Coronel Alencar.

O novo Comandante-Geral da PM tem 50 anos e ingressou na instituição como aluno-oficial em 1985. Bacharel em Direito e Educação Física, o Coronel Alencar possui especialização em Direito Penal e Processual Penal e é Mestre e Doutor em Ciências Policiais de Segurança e de ordem Pública. Ele já atuou como instrutor da Academia da PM do Barro Branco e da Escola Superior de Soldados.

O Coronel Alencar também foi Comandante do 16º Batalhão Metropolitano e do 1º Batalhão de Choque – Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), entre outras funções de destaque. Atuou na Casa Militar e foi instrutor de Direitos Humanos para Forças de Segurança na América Latina pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Já o Coronel Salles ingressou na instituição como aluno-oficial em 1985, no mesmo dia que seu pai, o subtenente Nelson de Almeida Salles, passava para a reserva. Ele foi Ajudante-de-ordem do Governador Geraldo Alckmin, Comandante da Cavalaria, Comando de Policiamento de Área Metropolitana 5, responsável pela zona oeste da Capital, e atuou ainda como Diretor do Departamento de Segurança e chefe de gabinete da Casa Militar e Defesa Civil.

“Muito obrigado pela oportunidade de poder me despedir das pessoas que trabalham conosco. Agradecer ao senhor, Governador, as palavras que tenho são de gratidão. Eu deixo o comando a uma pessoa excepcional, homem com experiência profissional invejável. Se há algum sucesso no nosso comando, eu devo muito ao Coronel Alencar. É nessa tradição que vamos fazer essa passagem, como a Segurança Pública merece”, afirmou o Coronel Salles. (Governo do Estado de São Paulo)