IRAPURU: Projeto visa implantar estágio remunerado para estudantes do ensino médio

A Prefeitura Municipal de Irapuru informou que encaminhou à Câmara Municipal Projeto de Lei assinado pelo prefeito Silvio Ushijima visando a possibilidade de implantar estágio remunerado para estudantes de ensino médio no município.

De acordo com o Projeto de Lei enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal possibilitará a contratação de 20 estudantes do ensino médio para estagiarem em setores públicos municipais e receberem bolsa mensal.

A proposta traz inúmeras inovações, sendo o projeto pioneiro em proporcionar oportunidade para que os jovens participem ativamente da administrativa municipal, através do estágio como ato educativo supervisionado, colocando mais claramente próximos às profissões e mercado de trabalho.



Outro destaque é a remuneração que será ofertada aos estagiários, nesse momento que atravessa a economia brasileira, com a falta de geração de empregos, auxiliando toda a família de modo significativo na renda. Em resumo, a proposta visa conceder estágio remunerado a estudantes do ensino médio de Irapuru, possibilitando uma iniciação ao mercado de trabalho de forma didática, contribuindo com a renda familiar.

A Prefeitura ainda ressaltou através das redes sociais, que o Projeto de Lei destaca que as vagas serão preenchidas com base no mérito do candidato que obtiver a maior pontuação através de processo seletivo, como forma de igualdade de condições para todos os pretendentes.

Agora o Projeto de Lei se encontra na Câmara Municipal onde será analisado e votado pelos vereadores.